MOĆNE REČI NOVAKA POSLE POBEDE NA STARTU US OPENA: Srbin otkrio tajnu dugovečnosti i izazvao neviđene ovacije u Njujorku!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković rutinski je izborio plasman u drugo kolo US opena.

Novak je na startu turnira rutinski savladao iskusnog moldavskog tenisera Radua Albota sa 3:0 (6:2, 6:2, 6:4).

Odmah nakon meča Novak je preneo svoje prve utiske:

Bila je to rekordna 78. pobeda Srbina na US openu.

"Nisam bio svestan te činjenice. Ovo je najglasniji stadion koji imamo u našem sportu i večernje sesije su neverovatne. Bilo je sjajno i hvala svima što su ostali ovako kasno.

Na pitanje kako uspeva u tim godinama da se kreće toliko dobro po terenu, Novak je odgovorio:

"Ne postoji jedna reč ili tajna koja bi to opisala. Mislim da je to način života. Imao sam sreću da radim sa pasioniranim znalcima i rano sam naučio šta znači prevencija, način istezanja... I dalje uživam da se borim, da se takmičim, jako sam samokritičan, nekada je to frustrirajuće na kraju dana. Nastavljam da igram i da dajem 100 posto od sebe", rekao je Novak.

Njegove reči izazvale su aplauze i gromoglasne ovacije.

Kurir sport/J.M.

