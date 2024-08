ŠOK - NOVAK NEĆE IGRATI U BEOGRADU! Najbolji ikada objasnio zašto ga nećemo gledati u prestonici Srbije: Nezgodno je...

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković otkrio je da neće učestvovati na ATP turniru koji se početkom novembra održava u Beogradu.

Na konferenciji za medije, koja je usledila nakon trijumfa u prvom kolu US opena, Nole je govorio o brojnim aktuelnim temama, pa se dotakao i turnira u prestonici Srbije.

Podsetimo, Beograd će od 3. do 9. novembra ove godine biti domaćin ATP teniskog turnira serije 250 na tvrdoj podlozi u "Beogradskoj areni".

"Nažalost, ove godine neću igrati na tom turniru, ali nadam se da će ostali naši igrati, to je važno. Nadamo se i nekom zvučnijem imenu, iako je nezgodan termin, pred Torino, finiš sezone. Biće u Areni, siguran sam da će biti uspeh", rekao je Novak.

On je istakao da mu je drago što Beograd ponovo ima ATP turnir.

"Drago mi je što smo vratili turnir u Beograd. To je Đoletov projekat, on je to uradio od početka do kraja, sa svojim timom naravno. Rade dobar posao, to su pokazali i u Srbiji i u Banjaluci. Ove godine se ukazala prilika da se uzme licenca na dve godine. Ta licenca opet ne pripada nama, već turniru u Sankt Peterburgu, pa se taj turnir premestio u Tel Aviv, pa u Španiju. Drago mi je da imamo dve godine garantovano, Beograd se pokazao kao grad koji ima tenisku kulturu", rekao je srpski as.

Kurir sport/J.M.

