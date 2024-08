NOVAK SE RASPRIČAO NA KONFERENCIJI: "Pecnuo" sunarodnika, spomenuo Beograd, pa otkrio zašto je morao da osveti braću!

Najbolji teniser ikada Novak Đoković izborio je plasman u drugo kolo US opena, pošto je na startu turnira u Njujorku rutinski savladao iskusnog tenisera iz Moldavije Radua Albota sa 3:0.

Na konferenciji za medije, koja je usledila odmah nakon meča, Novak je bio sjajno raspoložen.

Strpljivo je odgovarao na pitanja novinara i dotakao se brojnih aktuelnih tema.

Govorio je o meču sa Moldavcem, svom narednom rivalu Đereu, ATP turniru u Beogradu, Olimpijskim igrama, ali i svojoj osveti za braću.

Meč sa iskusnim teniserom iz Moldavije je kasnio, pa je Novak morao da igra do ponoći.

"Mislio sam da ću izaći oko 20.15 jer je Stivens servirala, a ispostavilo se da je meč od dva i po sata. Volim da igram noćne mečeve, ali volim da počnem prvi. Nadam se da ću moći da počnem prvi i da završim u pristojno vreme. Ima nešto posebno za navijače kada su u pitanju ovi kasni završeci mečeva, za nas ne baš... Ali ako upišete pobedu, onda je sve u redu"

Njegov naredni rival biće sunarodnik Laslo Đere, pa je iskoristio priliku da ga drugarski "pecne".

"Video sam ga u svlačionici, čestitali smo jedan drugom! Mučio se posle operacije, svaka mu čast na povratku, ovo je velika pobeda za njega protiv Štrufa", rekao je Novak i uz osmeh dodao:

"Dobro je za srpski tenis da imamo garantovano treće kolo, očigledno je da ću biti ja".

Nakon šale koja je nasmejala novinare nastavio je da hvali svog narednog protivnika.

"Dobro servira, dobro i riternira, sećam se tog meča, pokušaću da analiziram to i da uradim nešto mnogo bolje nego prošle godine", rekao je Novak.

Zanimljivo, pred start meča sa Albotom Novak je izjavio da mora da osveti braću Marka i Đorđa, pošto je Moldavac u prošlosti pobeđivao njegovu braću.

"Bilo je i za Marka i Đoleta! Video sam taj podatak i čuo sam se sa Markom i potvrdio je to. Našalili smo se da je ulog veći, da osvetim braću", rekao je uz osmeh Novak.

Govorio je Novak i o tome kako pronalazi motivaciju posle svega što je uradio u karijeri.

"Poslednji Grend slem u godini, igrači pristupaju polovično, u smislu fizičke spreme, ali sa druge strane, s obzirom da je poslednji, svi izvlače najbolje što mogu. Ova godina je olimpijska, dosta igrača je iz Pariza otišlo direktno u Montreal. To su izazovi koje tenis donosi i tera te da se adaptiraš i prilagodiš. Imao sam vremena da odmorim, treniram. Drugačiji mi je raspored, prioriteti. Nisam ni planirao da igram pre US opena. Možda Sinsinati, zavisi od rezultata u Parizu. Prvo iskustvo u karijeri je da imam zlato. Mnogo se energije utrošilo u to i to ti daje neki podstrek i rasterećenje. Svi teški gubici, od Del Potra u Riju, od Zvereva i Buste u Tokiju, posle tih poraza sam se teško i sporo oporavljao. Zavisi kako se gleda, i ispraznio sam se i ispunio posle zlata. Na terenu se borim da imam poletnost i svežinu mentalnu, ali s obzirom da je Grend slem u pitanju, motivacije uvek ima, pogotovu u ovom stadijumu karijere. To je jedino što me u suštini interesuje. Grend slemovi, OI, igranje za svoju zemlju", rekao je Đoković.

Osvrnuo se i na ATP turnir u Beogradu i otkrio da ga ove godine nećemo gledati u prestonici Srbije.

Podsetimo, Beograd će od 3. do 9. novembra ove godine biti domaćin ATP teniskog turnira serije 250 na tvrdoj podlozi u "Beogradskoj areni".

"Nažalost, ove godine neću igrati na tom turniru, ali nadam se da će ostali naši igrati, to je važno. Nadamo se i nekom zvučnijem imenu, iako je nezgodan termin, pred Torino, finiš sezone. Biće u Areni, siguran sam da će biti uspeh", rekao je Novak.

On je istakao da mu je drago što Beograd ponovo ima ATP turnir.

"Drago mi je što smo vratili turnir u Beograd. To je Đoletov projekat, on je to uradio od početka do kraja, sa svojim timom naravno. Rade dobar posao, to su pokazali i u Srbiji i u Banjaluci. Ove godine se ukazala prilika da se uzme licenca na dve godine. Ta licenca opet ne pripada nama, već turniru u Sankt Peterburgu, pa se taj turnir premestio u Tel Aviv, pa u Španiju. Drago mi je da imamo dve godine garantovano, Beograd se pokazao kao grad koji ima tenisku kulturu", rekao je srpski teniser.

Kurir sport/J.M.

