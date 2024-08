NOVAK NEĆE DA TRPI MALTRETIRANJE! Ovo stvarno nema smisla - Srbin poslao jasnu poruku organizatorima US opena!

us open

Najbolji teniser sveta Novak Đoković jasno je stavio do znanja organizatorima US opena da ne želi da ostaje na terenu do ponoći.

Srpski as izborio je plasman u drugo kolo US opena, pošto je na startu turnira savladao tenisera iz Moldavije Radua Albota sa 3:0.

Novakov meč bio je smešten u večernji termin, trebalo je da startuje oko 20.15 po lokalnom vremenu, ali je početak kasnio pa je Nole morao da igra do sitnih sati.

To mu se nije svidelo, pa je posle trijumfa poslao jasnu poruku organizatorima turnira.

Odmah nakon meča, tokom razgovora sa Džejmsom Blejkom, požalio se što se okršaj završio posle ponoći, a onda je i na konferenciji za medije ukazao organizatorima na taj problem.

"Godine ne pomažu baš kod kasnih mečeva. Osećam da mi se baterije gase sada. Dugo smo čekali. Mislio sam da ću da izađem na teren oko 20.15, Stivens je ubedljivo vodila, a onda se pretvorilo u maraton. To moramo da prihvatimo, tako je kada se igra drugi večernji meč. Volim da igram uveče, ali da igram prvi, da završimo u pristojno vreme. Za navijače je nešto posebno to kada se završi posle ponoći, za nas i ne baš, ali dobro", rekao je Novak u nadi da se ovako nešto neće ponoviti.

Novak nema ništa protiv da igra u večernjim terminima, ali ne želi više da ostaje na terenu do kasnih sati.

Kurir sport/J.M.

00:16 Novak Đoković, Ju-Es open, Njujork