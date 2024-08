"VERUJEM U SUDBINU I VIŠE SILE, TA FOTOGRAFIJA SA ĆERKOM TAROM..." Novak otvorio dušu kao nikada pre: To sam dugo potiskivao!

Novak Đoković uspešno je započeo pohod ka 100. tituli u karijeri i na startu US Opena savladao je Moldavca Radua Albota sa 3:0 u setovima (6:2, 6:2, 6:4).

Po završetku meča Novak je imao nekoliko zanimljivih izjava, a dao je i intervju za ESPN gde se dotakao Olimpijskih igara u Parizu na kojima je stigao do zlatne medalje.

- Osetio sam ponos, sreću, veliko olakšanje, jer sam bio blagosloven da ostvarim mnoge velike stvari u našem lepom sportu. I to je bila jedina stvar koju nisam uspeo da osvojim. Sve što je prethodilo Olimpijskim igrama ove godine je išlo u tom smeru. Hteo sam to da uradim za svoju zemlju, za svoju porodicu, za sebe. Postoje fotografije mene kako grlim svoju ćerkicu i kako izražavam emocije koje sam dugo potiskivao. Imao sam neke srceparajuće poraze tokom čitave svoje karijere na Olimpijskim igrama, možda i najviše srceparajuće. U Riju 2016. godine, Tokiju 2021. godine... Sa 37 godina sam rekao sebi da je ovo možda moja poslednja šansa - rekao je Novak, pa u dahu nastavio:

Amazing Novak Djokovic interview after his victory today where he reflects on winning gold. 🥇 ❤️pic.twitter.com/bzHlnHvFOn — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) August 27, 2024

- Iskreno verujem u sudbinu, da neke više sile igraju uticaj u vašem životu. To je bio jedan od tih momenata. Kao da je neko pisao skriptu za film, iskreno. Igrati sa Alkarazom u finalu, a igrali smo finale Vimbldona samo par sedmica ranije kada me je "šutirao" u g*zicu, igrao tako dobro... Mislim da mi je to išlo u korist, jer sam znao da ne mogu da igram gore od toga. To nije bio dobar meč za mene. Znao sam da će se vratiti i igrati na visokom nivou. Osećao sam da su moje šanse dobre. Nije mi nedostajala motivacija, igrate za svoju zemlju. Olimpijske igre su najstariji događaj, najvažniji u istoriji. Tu su bili i sportisti iz našeg tima Srbije, a to kako su me dočekali je nešto nezaboravno. Nikada nisam osetio tako nešto, toliko emocija...

Za kraj, dotakao se i čuvenog meča košarkaških reprezentacija Srbije i SAD.

- Bila je čast. Pomenuli ste "drim tim". Uradili su nešto sjajno, ali igrali su protiv moje Srbije u polufinalu i gubili su 13 razlike pred poslednju četvrtinu, svi smo bili na ivici svojih sedišta, ali svaka im čast. Bila je čast biti deo Olimpijskih igara, na kojima su bile takve legende sporta - zaključio je Đoković.

00:16 Novak Đoković, Ju-Es open, Njujork