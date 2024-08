ĐERE SUROVO ISKREN PRED OKRŠAJ SA NOVAKOM: Šanse vam nisu sjajne kada je on sa druge strane!

Srpski tenis sigurno će imati svog predstavnika u trećem kolu US opena, pošto ćemo u drugoj rundi gledati okršaj dvojice Srba - Novaka Đokovića i Lasla Đerea.

Nakon maratona od pet setova Laslo Đere je uspeo da savlada Nemca Jana-Lenarda Štrufa i izbori plasman u drugo kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država.

Nažalost, žreb mu nije bio naklonjen. U drugoj rundi ga čeka okršaj sa najboljim svih vremena - sunarodnikom Novakom Đokovićem.

Zanimljivo, upravo je Novak eliminisao Lasla posle velikog preokreta pre godinu dana na US openu (3:2).

"Pre godinu dana smo isto igrali. Nema tu šta sad puno da se kaže, verujem da ću se fizički oporaviti i biti spreman za taj meč, nadam se da će i ruka biti dobro. Svi dobro znaju ko je Novak Đoković i šta je postigao u tenisu, brojke su, naravno, na njegovoj strani, ne samo protiv mene nego protiv bilo koga da igra, tako da, šanse vam nisu sjajne kada je on sa druge strane", rekao je Đere.

Đere je istakao da će protiv Novaka dati svoj maksimum.

"Prošle godine sam igrao jako dobar tenis, bio u dobroj formi, on isto, uspeo sam da odigram tad dobar, jako dobar meč protiv njega. Treniram ovde sedam dana, to je bilo prilično katastrofalno, danas sam pokazao, mislim danas sam trenirao kao da sam bio druga osoba u odnosu na prethodne dane, kako je sve to je izgledalo na treninzima. To je dosta počelo da liči na mene, kako znam da igram. Tako da ne znam šta da kažem, samo se nadam da ću odigrati svoj maksimum i da će biti dobar meč. Videćemo..."

