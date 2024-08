"NOVAKU JE OVO NAJVEĆA MOTIVACIJA NA US OPENU" Brajović nema dilemu: Meč protiv Albota potvrdio energiju koju Đoković poseduje!

Novak Đoković startovao je na US openu i ostvario pobedu protiv Albota, savladavši ga rezultatom 3-0.

Inače, poznata analitička kuća Opta nije bila optimistična u prognozama za Đokovića, pa je našeg tenisera stavila tek na treće mesto po šansama da osvoji pehar, a ispred njega nalaze se dva najveća rivala Janik Siner i Karlos Alkaraz.

Gost jutarnjeg programa "Redakcija" bio je teniski analitičar Vuk Brajović, koji je dao svoju ocenu za gornjepomenute prognoze.

Brajović se osvrnuo na prognoze Opte, te rekao da se ne slaže sa njenim viđenjem oko US opena.

- Opta je umela da pogreši, poslednji put sam se sa time suoči na Australian openu, ponekad su to procene koje se baziraju na trenutnim interesima tih prognozerskih kuća, da ih ne nazovemo drugačije. Ipak, najvažnije je da je Đoković sve svoje atribute pokazao na zavidnom nivou u pobedu protiv veoma neugodnog Albota. Meč je bio fizički veoma zahtevan, a to potvrđuje da Novak ima dovoljno energije i motivacije za ovaj gren slem. U svakom slučaju, ne delim mišljenje Opte - započeo je Brajović, pa dodao:

- Što se motivacije tiče, Novak uvek nađe način, ovoga puta svakako to jeste zlatna medalja, jedan osvrt ka sudbini, spominjao je da je gledao fotografiju sa ćerkicom Tarom kada je gubio na olimpijadama, rekao je da veruje u sudbinu. Naravno, spominjao je svoje iskustvo i znanje igranja u ovim uslovima, on svakako sve to ume da preokrene u jedinstvenu prednost.

