MEDVEDEV ŠOKIRAO PLANETU PRIČOM O KOKAINU, PA POMENUO ĐOKOVIĆA: Bio sam očaran Novakom, a onda je ovo uradio...

Ruski teniser Danil Medvedev biranim rečima je pričao o Novaku Đokoviću.

Peti na ATP listi je pobedio Dušana Lajovića u prvom kolu US opena, a zatim je imao zanimljivu konferenciju za novinare.

Na njoj je šokirao svojim viđenjem aktuelnog doping skandala Janika Sinera, a dobio je pitanje i o Đokoviću.

Upitan je Medvedev o Olimpijskim igrama i Đokovićevom osvajanju zlata nakon što je u finalu pobedio Karlosa Alkaraza.

"Sjajno. Znate, Novak, Rafa i Rodžer, svi znamo da su sjajni, njihovi grend slem rekordi i tako dalje. Kad god Novak osvoji grend slem u svojim godinama, uvek ste zadivljeni, ali ste i... navikli na to", rekao je Medvedev i dodao:

"Što se Olimpijskih igara tiče, nažalost nisam gledao jer sam bio u Montrealu i imao trening ili tako nešto. Ali kako je Karlos ulazio u meč, osvojio je Rolan Garos i pobedio Novaka na Vimbldonu, igrao sjajno na Olimpijskim igrama... Iskreno, mislio sam da će pobediti".

Ali, u finalu je naišao na neverovatnog protivnika.

"A onda je Novak, sa 37 godina... Gledao sam 'hajlajte', on je odigrao možda i najbolji meč sezone. Bio sam očaran time kako je uspeo da uđe u ovaj meč u kojem je bilo dosta pritiska. To je bila jedina stvar koju nikada nije osvojio. I uprkos tome je bio bolji nego što je uglavnom bio. Pobedio je Karlosa koji je bio nezaustavljiv ove godine. To me je još više očaralo, iako sam već očaran Novakom. Neverovanto. Nemam šta više da dodam", zaključio je Medvedev.

