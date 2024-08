ĐOKOVIĆ SE POŽALIO KIRJOSU: Morao sam da serviram kao ti, ali nisam uspeo

US open

Novak Đoković nije krio posle pobede nad Laslom Đereom da mu je žao što je njegov rival morao da preda meč.

Đoković je vodio sa 6:4, 6:4, 2:0, a onda je Đere zbog povrede predao meč.

Novaka je posle meča intervjuisao Nik Kirjos.

"Nije ono što smo želeli, da vidimo predaju. Očigledno je Laslo imao povredu, to se dešava. To ga je držalo van turnira neko vreme. Pogotovo u ovim uslovima nije lako. Trebalo je da dobije drugi set. Da li je to stavilo veći teret na njega... Velika borba preko dva sata, morao sam da jurim i serviram kao ti Nik, ali nisam uspeo, već sam morao da se oslonim na igru sa osnovne linije. Uzbuđen sam, trudim se da pronađem igru. Ne može da bude veće od ovoga, atmosfera je neverovatna. Privilegija je igrati u mojim godinama, guram lestvicu dalje, videću koliko mogu još".

Đoković će u narednom kolu igrati protiv Alekseja Popirina, sunarodnika Nika Kirjosa. Australijanca je interesovalo kako se Novak oporavlja između mečeva.

"Pijem smuti. Zatim, šetnja po Central parku, pola dana sam u oporavku, sa momcima i timom. Trudim se da držim telo u dobro stanju jer nemam više 21 godinu. Posvećujem se procesu oporavka. Moraću mnogo bolje da serviram, biće sve teže i teže. Popirin je sjajan, igra odlično poslednjih nedelja, biće teško", zaključio je Novak.

