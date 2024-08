ĐOKOVIĆ ZABRINUO SVE POTEZOM NA MEČU, PA OBJASNIO ŠTA SE DESILO! Novak do detalja opisao velike probleme koje je imao u Njujorku

Najbolji teniser sveta Novak Đoković otkrio je sa kakvim problemima se suočava u Njujorku.

Đoković je stigao do trećeg kola US opena nakon što je Laslo Đere morao da mu preda meč u kojem je i sam imao probleme.

Uslovi za igru su bili izuzetno teški, a u jednom trenutku Novak se uhvatio za srce nakon čega je tražio medicinski tajm-aut.

Đoković je govorio o tome, ali je prethodno izneo utiske o meču.

"Nisam dobro servirao u prva dva meča, i dalje pokušavam da pronađem ritam i tempo na servisu. Ako nemaš visok procenat servisa, moraš mnogo da radiš za poene, naročito protiv igrača kao što je Đere, koji je sjajan, čvrst sa osnovne linije. Znao sam da da ću morati baš da se znojim i namučim ako ne budem dobro servirao. Tako je i bilo, dva sata za dva seta. Kraj koji niko ne želi, ni publika ni mi, verovatno kao posledica takvog fizičkog meča. U ključnim momentima sam uspeo da ubacim loptu više od njega, nekada sam imao i pravu anticipaciju, malo sam imao i sreće jer je promašio lak udarac na set lopti u drugom setu. Mečevi će postajati teži, ali pronaći ću način", rekao je srpski teniser.

U narednoj rundi će za protivnika imati Alekseja Popirina.

"Biću srećan ako ga opet pobedim u četiri seta. Sve je bliže. Mnogo je napredovao. Oduvek smo znali da ima sjajne servis i forhend, ali popravio je bekhend i kretanje. Konstantniji je, ne greši toliko kao ranije. U naletu je, ima samopouzdanja, nema razloga da ne ide na pobedu. Ipak, znam šta da očekujem, analiziraću mečeve iz Australijan opena i sa Vimbldona, uradiću domaći".

Otkrio je šta ga je mučilo tokom meča.

"Imao sam problema sa stomakom u većem delu prva dva seta, to se odrazilo na način na koji sam se oporavljao posle poena. Mnogo sam se znojio, bilo mi je teško da dišem. Želim Laslu sve najbolje, da se vrati što pre, zaslužuje da bude rangiran više, želim mu kontinuitet jer je jako posvećen i dobar momak, miran momak koji voli da radi. Poboljšalo se pred kraj drugog seta, uticalo je i to što je bilo iscrpljujućih razmena, što je i očekivano kada vidimo prošlu godinu. Moja igra mu generalno odgovara, ne ustručava se da napadne. Ove godine su ubrzani tereni, lopta niže i brže odskače, a on to voli. Nezgodno je igrati protiv njega".

