Dimitrov se 12 godina zaredom nalazi u top 100 na ATP listi. U januaru 2018. je stigao do trećeg mesta, a onda sledeće godine pao i do 78. pozicije. U drugom delu prošle sezone je uhvatio odličan ritam i podigao igru na poseban nivo, a to je preneo u 2024. godini kada se vratio u top 10 prvi put još od te 2018. i sada je na devetom mestu