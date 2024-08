PROŠAO PUT OD PAKLA DO SENZACIJE! Srušio Alkaraza, pa otvorio dušu i sve priznao: "Da, to je tačno! Razmišljao sam o tome!"

Holanđanin Botik van de Zandšulp režirao je najveću senzaciju dosadašnjeg toka US opena i u tri seta počistio je sa terena Karlosa Alkaraza (6:1, 7:5, 6:4) u drugom kolu.

Po završetku meča Van de Zandšulp je otvorio dušu.

- Igrao sam sa puno emocija, ali stabilno. Mislim da sam igrao neverovatno stabilno. Verovatno su svi pomislili kada sam dobio prvi set da će se on probuditi. Karlos je jedan od najboljih tenisera sveta, on ulazi u igru sa nekim drugim nivoom. Napravio sam brejk u drugom setu veoma rano. Uzvratio. Posle toga je bilo 5:5 i odservirao sam kako bi trebalo. U trećem... Da, pomisliš, sada će izaći sa nečim posebnim. O tome sam razmišljao tokom čitavog meča - počeo je priču Botik van de Zandšulp, pa se dotakao igre Karlosa Alkaraza:

- Igra neverovatno agresivno. Uvek pokušava da izađe napred, a ja sam danas pokušavao da tako i uzvratim, da se približim mreži da on to ne bi mogao da učini. Mislim da sam uradio dobar posao. On je neko ko može da uradi sve. Kada mu je loptica na forhendu, može da odigra drop udarac. Može da ode po viner, "inside-out" udarac ili "inside-in". Može da uradi sve sa teniskom lopticom. Zato mi je meč sa njim bio izuzetno težak.

Neverovatna životna priča prati Holanđanina. On je do skoro želeo da odustane od tenisa i prekine karijeru, a sada je napravio senzaciju na US openu. Ovo šokantno priznanje otkrio je posle pobede protiv Alkaraza.

- Da, to je tačno. Bio sam na Rolan Garosu. Posle Rolan Garosa sam uzeo slobodno nekoliko nedelja. Nisam igrao u tom periodu, a onda sam igrao na Vimbldonu. Eto, pojavljivao sam se na turnirima u Evropi. Teniski tur je jako težak. Možete igrati dobro, ali i sa tom igrom ćete odigrati dva meča u nedelji. Ako niste nosilac na turniru, može da vam dođe, recimo, Siner u prvoj rundi, pa ponovo Siner u prvoj rundi. Možete da igrate dobro, ali da izgubite mnogo mečeva. Potrebno mi je bilo samopouzdanje proisteklo iz pobeda. To je ono što sam uradio. Posle Vimbldona sam igrao nekoliko čelendžera u Evropi. Pokušao sam da uđem u seriju od više mečeva, da mi da to samopouzdanje i evo nas - rekao je on, a zatim istakao kako veruje da je najgori period iza njega:

- Mislim da je najteži period iza mene. Pao sam sa 25. na 70. mesto, a to znači da odmah nisam nosilac. Samo sam bio srećan da igram mečeve, da ih dobijam. Naravno, drugačije je na ATP turnirima u odnosu na čelendžere, ali kada pogledam unazad, nije mi ta promena bila teška.

Dodao je potom i da je o penziji razmišljao prilično ozbiljno:

- Kada sam to rekao, razmišljao sam naravno o tome. Tako su se stvari tada odvijale. Prošle godine sam doživeo povredu. I dalje imam problema sa povredom od prošle godine. Postojala je šansa da prestanem da igram.. Daću sve od sebe do kraja godine, pa ćemo videti kako se sve odvija. Da, za zamisao je bila ozbiljna. Trenutno i ne tako mnogo. Možda još procesuiram. Možda za par sati ili sutra budem emotivniji zbog svega što se dogodilo. Kada sam rekao da razmišljam o penziji, u tom trenutku sam bio iskren.

Za kraj, režiser najveće senzacije dosadašnjeg toka US opena govorio je i o narednom rivalu - Džeku Drejperu.

- Svi mečevi su teški. Mislim da je sledeća runda Džek Drejper. Mislim da je zaista dobar igrač, koji ima dobru sezonu. Dobar servis , udarci. Biće teško. Radujem se ostatku turnira. Svi koji su ostali u žrebu su neverovatni igrači. Svaki meč će biti težak - zaključio je Botik van de Zandšulp.

