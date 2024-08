MEDVEDEV POTEZOM UNIŠTIO BEZOBRAZNE AMERE, PA PODIGAO TRI PRSTA! Rusa nervirali navijači, reakciju posle pobede će svi da zapamte

Peti teniser sveta Danil Medvedev imao je sukob sa publikom tokom meča drugog kola US opena.

Rus je pobedio mađarskog tenisera Fabijana Marošana u tri seta 6:3, 6:2, 7:6(7:5), a nakon trijumfa je gestom pokazao šta misli o ponašanju navijača.

Tokom meča je imao problem sa delom publike, a posle pobede je odlučio da svima stavi do znanja da mu se to nije dopalo.

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ućutkao ih navijače i pokazao im da se smire, a onda traćio podršku od drugog dela publike koji je poštovao obojicu tenisera tokom meča, a tom prilikom je nastala zanimljiva fotografija na kojoj se vidi kako je Danil podigao tri prsta.

foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Nakon meča je dobio pitanje o sukobu i poručio da bi voleo da može da koristi određeni prst tokom sukoba sa navijačima..

"Idealno bi bilo da se to ne radi ovako... s nekim drugačijim prstima. To je idealan način. Skoro uvek, osim ako Rodžer ne igra ili domaći favorit ne igra... onaj ko gubi dobije malo više podrške da bi se vratio u meč. Počeo je da igra stvarno dobro u trećem setu, pa je publika stala iza njega. Svaki put kada bih osvojio važan poen, mislio sam: 'Hajde, dajte mi malo podrške'", rekao je Medvedev.

Medvedev hitting the 'calma calma' celebration lol pic.twitter.com/iJJZsZyBZR — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 30, 2024

Poručio je da emocije često zadržava emocije u sebi.

"Kao osoba u životu, mnogo sam smireniji nego na terenu... Nekako zadržavam frustraciju u sebi. Razlika je u tome što u životu mogu da držim frustraciju mesecima ili godinama. To nije baš dobro jer kada se to izlije, to je udarac za sve oko mene i svi moraju da beže, ali to je retko. Tenis nije lak. Moj trener mi je danas rekao da tenis izvuče sve ožiljke koje imaš u sebi napolje".

Osvrnuo se i na sam meč.

"O meču, osećao sam se kao da sam u italijanskom restoranu. Hrana je sjajna, ukus posle je odličan, ali u glavi sam bio... Bilo je toliko vlažno da sam tokom celog meča samo razmišljao: ‘Pokušaj da se fokusiraš, pokušaj da se fokusiraš.’ Bilo je to zabavno iskustvo", zaključio je Medvedev.

