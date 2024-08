OVO BOLI - NOVAKA ČEKA TEŽAK PAD: Đoković posle US opena van Top 3 na ATP listi!

Najboljeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića čeka ozbiljan pad na ATP listi nakon US opena.

Novak je doživeo eliminaciju već u trećem kolu poslednjeg Grend slema u sezoni i tako ostao bez velikog broja bodova.

Srbin je branio titulu i 2000 bodova, a sada će ostati bez 1900 bodova, što znači da će nakon US opena imati svega 5560 poena, pa ga očekuje ga ozbiljan pad na listi. Novak će u najboljem slučaju biti na četvrtoj poziciji...

Janik Siner će ostati na prvom mestu. Drugu poziciju preuzeće Aleksandar Zverev, Karlos Alkaraz će biti treći na listi, a Novak u najboljem slučaju četvrti.

Ukoliko Danil Medvedev prođe još dva kola u Njujorku i on će preskočiti Đokovića, pa srpski as pada na petu poziciju. U teoriji, postoji mogućnost da Novak na kraju sklizne do sedme pozicije, ali nije baš realno da se baš tako poklope svi rezultati.

U svakom slučaju, Novak će pomno pratiti rasplet u Njujorku.

Kurir sport/J.M.

00:16 Novak Đoković, Ju-Es open, Njujork