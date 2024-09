NOVI PROBLEM ZA ĐOKOVIĆA: Medvedev izborio plasman u osminu finala! Evo zašto to nije dobro za Novaka!

us open

Ruski teniser Danil Medvedev pobedio je rano jutros Italijana Flavija Kobolija u tri seta 6:3, 6:4, 6:3 i plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva u SAD u Njujorku.

Posle eliminacija Karlosa Alkarasa u drugom i Novaka Đokovića u trećem kolu Ju es opena, Medvedev je sada jedan od favorita turnira zajedno sa Janikom Sinerom, prvim teniserom prema ATP listi.

Njegov trijumf nikako ne ide u prilog najboljem srpskom teniseru Novaku Đokoviću. Naime, nakon šokantnog poraza u trećem kolu US opena od Alekseja Popirina bilo je jasno da ćemo videti ozbiljne promene na ATP listi. Srbin je branio titulu i 2000 bodova, a ostao je bez 1900 bodova, što znači da će nakon US opena imati svega 5560 poena, pa ga očekuje ga ozbiljan pad na listi. U najboljem slučaju mogao je da bude četvrti, ali da bi se to dogodilo bio mu je potreban kiks Medvedeva.

Nakon trijumfa u trećoj rundi Medvedev ima 5.275 bodova, pa mu samo još jedan trijumf nedostaje da preskoči Novaka Đokovića na četvrtoj poziciji.

Naredni rival biće mu Portugalac Nuno Boržeš, koji je sa 3-2 (6:7, 6:1, 3:6, 7:6, 6:0) savladao Jakuba Menšika.

Kurir sport/J.M.

00:16 Novak Đoković, Ju-Es open, Njujork