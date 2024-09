JEDVA JE DOČEKALA DA OPLETE! Legendarna teniserka ponovo udarila po Đokoviću: Vatra se ugasila! Ne vidim kako može...

Jedna od najboljih teniserki svih vremena, legendarna Martina Navratilova, po ko zna koji put je kritikovala Novaka Đokovića.

Novak je na US openu doživeo šokantnu eliminaciju u ranoj fazi turnira. On je u trećem kolu poražen od Australijanca Alekseja Popirina sa 3:1.

I sam je priznao da tokom turnira nije ličio na sebe, da je na momente delovao kao amater na terenu.

Šta je bio problem? Svoje mišljenje o tome iznela je i Martina Navratilova, koja je poznata kao neko ko gotovo nikada nije na Novakovoj strani.

"Sve je podredio zlatnoj olimpijskoj medalji i to je i uradio. Zato me ne čudi što je ovako brzo ispao na US openu, mnogo malo vremena je bilo da se oporavi i pripremi. Bilo je jasno od početka da nema fokus, nema vatre koja se ugasila", rekla je slavna teniserka.

Ona je dodala da su Novakove godine ozbiljan problem i da mu neće biti nimalo lako u nastavku karijere.

"Novak nije mašina. Kada imate loš dan mnogo je teže da ga preživite sa 37 nego sa recimo 25. Sve postaje teže, traje duže. Oporavak od napornog treninga, oporavak od povrede. Želiš da treniraš manje, ali onda si u lošijoj formi. Ne vidim kako može da ostane motivisan. Ako neko može, to je on, ali mora da igra više nego što je igrao. Ako nemate mečeve, gubite rutinu", smatra Navratilova.

Kurir sport/J.M.

00:16 Novak Đoković, Ju-Es open, Njujork