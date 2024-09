SKANDAL GA NIJE POREMETIO! Siner prokomentarisao jednu izjavu Đokovića pa jasno poručio svima: Gledam samo sebe!

Italijanski teniser Janik Siner izneo je svoje utiske nakon plasmana u osminu finala US opena.

Siner je u trećem kolu ubedljivo savladao Australijanca Kristofera O'Konela.

Na konferenciji za medije koja je usledila nakon meča istakao je da je zadovoljan svojojm igrom.

"Srećan zbog ovog nastupa. Očigledno, iz dana u dan sam se osećao da je moj nivo tensia sve bolji, tako sam srećan zbog toga", rekao je Siner.

Novak Đoković i Karlos Alkaraz eliminisani su u ranoj fazi turnira, pa je novinare zanimalo kako se prvi reket sveta psihički i emocionalno nosi sa izazovima na US openu.

"Ovaj sport je nepredvidiv. Kad god se spustiš malo ispod svog nivo, da li je mentalni, da li je teniski ili fizički, sve to na kraju ima ogroman uticaj na rezultat. Protivnici o kojih su izgubili i jedan i drugi igrali su neverovatan tenis. I to se dešava. Tako da samo gledam samo sebe i to šta mogu da uradim", rekao je Italijan.

Prvi reket sveta prokomentarisao je i izjavu Novaka Đokovića koji je jednom prilikom istakao da kada ste u Top 10 ne smete da nazadujete, već da idete napred svakog dana.

"Da, slažem se sa tim. Ako želite ostanite na poziciji gde ste, već morate da napredujete. Ako želite da poboljšate i rangiranje i način na koji igrate, morate još više da se poboljšate. Uvek postoje igrači koji to guraju do krajnjih granica kao i vi. Mislim da je to najbolji deo, jer sve je ovo deo procesa koji moramo da prođemo. Da, trudimo se da to uradimo, ja i moji tim", rekao je Siner.

