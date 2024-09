SAHRANJUJU NOVAKA ĐOKOVIĆA! MNOGO GREŠE: Oglasio se poznati teniski šampion i izneo svoje mišljenje o najboljem teniseru sveta

Džimi Konors bio je veliki teniski šampion, a njegove reči imaju posebnu težinu. Nedavno je komentarisao Novaka Đokovića i njegovo ispadanje sa US opena.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković završio je takmičenje u Njujorku u trećem kolu, posle poraza od Rusa sa pasošem Australije Alekseja Popirina. Srbin je tako ostao bez mogućnosti da odbrani grend slem trofej u Americi.

Džimi Konors (72), bivši teniser koji je vlasnik osam grend slem titula, od toga čak pet na US openu, u svom podkastu podsetio je sve "neverne tome" da ne otpisuju Novala Đokovića pre vremena.

- Kada mladi ljudi osete da ste izgubili tu auru oko sebe, mnogi od njih tada pomisle da ste nenadmašni. Ovo se sada dešava Đokoviću posle poraza od Popirina. Kad postanete stariji, morate više da trenirate, napornije da radite, da se više žrtvujete… Nije to lako - rekao je Konors i nastavio:

- Momku kao što je Đoković, sa 37 godina, ponekad je teško, iz nedelje u nedelju, da zadrži isti intenzitet. Ali mislim da još ne možemo da ga otpišemo, greše oni koji već sahranjuju Đokovića.

Džimi Konors analizirao je dosadašnji učinak Novaka Đokovića u sezoni, u kojoj nije osvojio nijedan ATP trofej.

- On uvek od sebe očekuje najviše. Tačno je da je u Parizu osvojio ono što je celog života sanjao, da je sada osvojio sve važno što postoji u tenisu, ali i pored toga ne verujem da se bliži njegov kraj. Tačno je da su Olimpijske igre za njega bila prioritet, istina je da je to promenilo njegov odnos prema nekim drugim turnirima, ali sam siguran da on nikada ne bi izašao na teren sa manjim očekivanjima - jasan je Konors.

