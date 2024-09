BRUTALNO! RODŽER ZBOG NOVAKA ZA SVA VREMENA ZAČEPIO USTA RAFI! Nadal sramno udario po Đokoviću, a Federer mu očitao lekciju!

Legendarni švajcarski teniser Rodžer Federer za sva vremena začepio je usta Rafaelu Nadalu i to tako što je javno hvalio veliki uspeh Novaka Đokovića na Olimpijskim igrama.

Podsetimo, Nadal je dao jednu neprimerenu izjavu u kojoj je indirektno, ali sramno, udario po Novaku i kojom je pokazao koliko ga Đokovićevo zlato na Olimpijskim igrama boli.

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Život u Olimpijskom selu je u potpunosti drugačiji u odnosu na ono na šta smo navikli. Odmor i mir je nešto bitno i mislim da je taj nivo gori nego bilo koji turnir na kom igramo. Ali, ja ovo kažem iz srca - ako igraš na Olimpijskim igrama onda moraš da budeš u Olimpijskom selu. Ako to ne uradiš, onda su Olimpijske igre iste kao bilo koji drugi turnir, a to je takmičenje koje je jednom u četiri godine. Ako ti je jednom u četiri godine malo nelagodno… Ponavljam, ako želiš da uživaš u tome, onda moraš da budeš u Olimpijskom selu - rekao je Rafa i na taj način prozvao Novaka jer je bio van Olimpijskog sela u Parizu.

Nije se dugo čekalo na odgovor Federera koji je bio brutalan.

foto: Profimedia

- Novakovo zlato bio je sjajan trenutak, ne samo za tenis, nego i za sport uopšte. Nakon svih slomova koje je doživeo na Olimpijskim igrama tokom godina, on to zaslužuje. Srećan sam zbog njega. On je ikona našeg sporta - rekao je Rodžer i ovom izjavom začepio je usta Nadalu za sva vremena.

BONUS VIDEO:

00:16 Novak Đoković, Ju-Es open, Njujork