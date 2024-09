RODŽER FEDERER OTKRIO: "Razgovarao sam sa Nadalom prošle nedelje! On, Novak, Marej i ja obeležili smo jedan deo teniske istorije"

Legendarni švajcarski teniser Rodžer Federer dao je jedan zanimljiv intervju u kom je govorio o knjizi koju je objavio i u kojoj se nalaze fotografije koje su obeležile njegovu karijeru, a otkrio je i da je razgovarao sa Rafaelom Nadalom.

- Toliko fotografija iz moje karijere, možda ne kada sam bio mlađi, ali iz kasnijeg dela karijere jeste. Mislio sam da je lepo imati retrospektivu svega toga i sada sam je dobio. Bilo je više posla nego što sam očekivao, trebalo je izabrati sve te fotografije, ali uspeli smo u tome. Nisam bio spreman da kažem celu svoju priču rečima, u biografiji, ali u fotografijama definitivno jesam. Ovo su bile sve moje epizode, od prvog puta na Turu, do samog kraja. Nije bilo puno suza i emocija, ali kada pogledam knjigu svaka fotografija ima svoju priču.

Zatim je otkrio i kako će prisustvovati US openu.

- Bio sam na Vimbldonu, ići ću i na US open, biće zanimljivo gledati tenis i sa tribina.

Takođe, otkrio je i da je skoro razgovarao sa Rafaelom Nadalom.

foto: JAMES SHAW / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- Pričali smo prošle nedelje. Pitao me je nešto, odgovorio sam mu. Malo mi ga je žao jer mu nije išlo tako dobro ove sezone. Imao je težak žreb na Olimpijskim igrama i Rolan Garosu... Nadao se medalji u dublu, ali nije stigao do nje. Ali on može da radi šta god poželi! On je jedan od najvećih igrača u istoriji tenisa. To sam mu i rekao. Može da postavlja uslove. On, Novak, Marej i ja smo obeležili jedan deo teniske istorije.

Zatim se dotakao i Janika Sinera o kom je rekao sledeće:

- Ovo je prilično neugodna situacija. Noćna mora za svakog sportistu i njegov tim kada se suoče sa ovakvim optužbama. To nije ono što želimo da vidimo u našem sportu, bez obzira da li je nešto uradio ili nije. Stvara se buka koju ne želimo. Apsolutno razumem frustraciju svih igrača, koji su nezadovoljni načinom jer je Siner bio tretiran na drugačiji način od svih ostalih. Većina od nas veruje da Janik nije uradio ništa loše, međutim, ne bi trebalo da bude ovde dok se ne utvrdi 100 posto šta se tu dešavalo. To je pitanje na koje moramo da dobijemo odgovor. Tako je kako je i moramo da verujemo svima koji su uključeni u proces - zaključio je Federer.

