SINER BACIO U OČAJ RUSKOG TENISERA! Medvedev ne može da dođe sebi posle eliminacije sa US opena: Nije lak osećaj - težak poraz!

us open

Najboljem ruskom teniseru Danilu Medvedevu teško je pala eliminacija u četvrtfinalu US opena.

Medvedev je poražen od prvog reketa Janika Sinera rezultatom 3:1.

Na konferenciji za medije, koja je usledila odmah nakon meča, Rus je bio prilično slomljen.

"Težak poraz. Definitivno nisam zadovoljan kako sam odigrao, bilo je dobrih i ne tako dobrih momenata. Kada sam promašivao, nisam znao zašto to činim. Nisam mogao da popravim, a onda sam postao baš stegnut na kraju. Nije lak osećaj, nisam zadovoljan sobom, ali to je tenis i to je okej. Izgubio sam, idem kući", poručio je razočarani Medvedev.

Prokometarisao je i svoj učinak na grend slem turnirima ove sezone.

"Grend slem godina je bila prilično dobra. Rolan Garos, Vimbldon, ne baš laki turniri za mene. Prilično dobri rezultati. Četvrto kolo, polufinale. Naravno Australijan open i US open, velika nadanja. Na kraju sam izgubio od istog momka oba puta. Verovatno je trebalo da prođem bolje na drugim turnirima osim Grend slemova. Ali, ostalo mi je još četiri, pet", rekao je Danil.

Kurir sport/J.M.

