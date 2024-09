ITALIJAN BRUTALNO POTCENIO NOVAKA: Đoković ne može da dobije Sinera, samo jedan čovek može!

Prvi teniser sveta Janik Siner igra polufinale US opena protiv Britanca Džeka Drejpera.

Nakon ispadanja Karlosa Alkaraza i Novaka Đokovića Siner je veliki favorit za titulu, sa čime se slaže i Adrijano Panata, bivši šampion Rolan Garosa, a sada teniski trener.

"Siner deluje kao Majk Tajson u svojim ranim danima, on je najbolji. On ima mentalitet da igra dobro i dominira. On je taj koji kaže, 'ja sam taj koji će voditi tok meča'. Nikada ne čeka, uvek napada. To je velika razlika između njega i ostalih. Takav je i Alkaras kada je u formi", kaže Panata.

Zanimljivo je da Panata tvrdi da je Španac jedini koji može da ga pobedi.

"U suštini, Alkaras je jednni igrač koji sada može da ga pobedi. Ne verujem da ni Đoković danas može da ga pobedi, posebno ako se igra u tri dobijena seta", zaključio je Panata.

Kurir sport