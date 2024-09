DREJPER OBJASNIO ZBOG ČEGA JE POVRAĆAO NA TERENU: "Kada se osećaš bolesno, to ne možeš da radiš i to je najgori osećaj"

US OPEN

Tokom polufinalnog meča Janika Sinera i Džeka Drejpera na US Openu viđene su nemile scene.

Naime, britanskom teniseru se u jednom trenutku toliko slošilo da je morao da se ispovraća na terenu.

Drejper nije izdržao da ode do klupe, već je sadržaj iz želuca završio na tvdoj podlozi stadiona US Opena.

"Bilo je izuzetno vlažno danas. Cele nedelje nije bilo ovako kao danas. Očigledno je meč bio težak. Zato je Janik broj jedan na svetu, jer kada igrate sa vrhunskim igračima, intenzitet je drugačiji. To je korak više. Generalno sam opušten, ali danas sam osećao veće uzbuđenje nego obično. Pomalo sam anksiozan. Kada se se sve to zajedno uzme u obzir, osetim mučninu na terenu", rekao je Drejper nakon meča pa dodao:

"Nisam se osetio bolje, osećaš se sve gore i gore, jer ne možeš ništa da ubaciš u svoje telo. Kada igrate duge mečeve, morate biti u prilici da pijete i jedete, kako bi vaše telo imalo zalihe. Kada se osećaš bolesno, to ne možeš da radiš i to je najgori osećaj. Ne možete da se krećete po terenu kada se to dogodi. Užasan osećaj, osećate vrtoglavicu, mučninu", dodao je teniser.

