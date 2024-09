NEOČEKIVANE REČI VILANDERA - SADA JE MNOGE ŠOKIRAO: "Treba već jednom da prestanemo da budemo iznenađeni kada Đoković gubi "

us open

Nakon nešto lošijeg početka sezone, najbolji teniser u istoriji Novak Đoković uspeo je da osvoji zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Blistao je Đoković u glavnom gradu Francuske, igrao je fenomenalno i po ko zna koji put ispisao istoriju "belog" sporta. Sa druge strane, kada su Gren slemovi u pitanju, nije uspeo da uveća broj trofeja na najvećim turnirima, a nedavno je eliminisan i sa US Opena.

Sada je o njegovom poslednjem porazu govorio legendarni teniser, Mats Vilander, koji već nekoliko godina radi kao stručni konsultant na "Eurosport-u".

''Situacija je sada takva kakva jeste za njega. Naravno da bi on želeo da osvaja sve grend slemove, ali to znači da mora više i da odmara, trenira i radi na nekim stvarima, tako da se oseća kao dvadesetsedmogodišnjak u Australiji. Treba već jednom da prestanemo da budemo iznenađeni kada on gubi i da budemo iznenađeni kada i dalje osvaja turnire sa 37 godina'', zaključio je Vilander.

Kurir sport

