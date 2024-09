NIJE ZNAO KO JE JOKIĆ, PROZIVAO NBA ZVEZDE... Sada je pričao o Novaku i teniserima! Reči najbržeg čoveka planete koje će odjeknuti

Najbrži čovek planete i pobednik trke na 100 metara na Olimpijskim igrama u Parizu, Noa Lajls, posle NBA zvezda i Nikole Jokića, rešio je da iznese stav o Novaku Đokoviću i ostatku tenisera na ATP turu.

Podsetimo, Lajls je svojovremeno istakao kako ne zna ko je Nikola Jokić i nikada nije čuo za njega, a takođe je žestoko isprozivao zvezde NBA lige sledećim rečima:

- Znate šta me najviše boli? Kada gledam finale NBA lige iznad njihovih glava visi natpis 'svetski šampioni'. Svetski šampioni čega? Nemojte pogrešno da me razumete. Ja stvarno volim moju državu. I to ponekad… Ali to nije svet, to nije svet, mi smo svet. Mi ovde imamo svaku državu koja se bori, sportisti nose svoju zastavu da pokažu koga predstavljaju. Nema nikakvih zastava u NBA ligi.

Sada je Lajls snimljen na US openu gde je izneo stav o teniserima.

- Teniseri jesu šampioni sveta. Najbolji internacionalni igrači konstantno igraju jedni protiv drugih - rekao je on.

Njegove reči sasvim sigurno će i ovaj put odjeknuti, a da li će se neko javiti da ih prokomentariše ostaje da se vidi.

BONUS VIDEO:

00:16 Novak Đoković, Ju-Es open, Njujork