"ONDA DRUGI TENISERI MISLE DA IMAJU ŠANSE PROTIV TEBE, POSTAJE MNOGO TEŽE" Legendarni as upozorio Đokovića - ove reči odzvanjaju!

Nedavno se oglasio nekadašnji američki teniser Džejms Blejk i rekao da će Novak Đoković osvajati velike trofeje dokle god bude želeo. Isto to misli i Džon Mekinro!

Jedan od najboljih tenisera svih vremena redovno brani Đokovića, a sada je istakao da veruje da se Srbin neće zaustaviti na 24 grend slem titule. Ove sezone Novak je ostao bez grend slema, ali je jasno da mu je cele godine glavni cilj bio da osvoji Olimpijske igre.

Ne samo da Novak nije osvojio grend slem titulu, nego nema osvojen turnir u 2024. godini na ATP turu, a na US Openu je ispao već u trećem kolu od Alekseja Popirina. Ipak, nije ovo prvi put da Novaka mnogi otpisuju i šalju ga u penziju, a to nekadašnji višestruki osvajač najvećih titula itekako dobro pamti.

"Nikada ne smete da ga otpišete, ali ovo je zaista prvi put da možete sa nekom ozbiljnošću da se zapitate da li će ponovo osvajati. Koliko on može da ostane motivisan, svi su se pitali. A onda je osvojio olimpijsko zlato. Ja sam oduševljen što je ovoiko dugo uspeo da ostane motivisan", rekao je Mekinro za "Eurosport".

foto: Peter van den Berg / Avalon / Profimedia

Novak je na Australijan openu došao do polufinala, a zatim se na Rolan Garosu povukao pred četvrfinale zbog povrede kolena. Na Vimbldonu je stigao do finala koje je izgubio od Alkaraza, a sada je ispao jako rano u Njujorku. Ono što Mekinroa brine je to što se drugi teniseri više ne plaše Đokovića.

"Ja ću da se iznenadim kako god bilo ako ne osvoji čudićete se jer je prošle godine osvojio tri grend slema, a sada pričamo o tome da ih više neće osvajati. A bio bih u neku ruku iznenađen i ako osvoji torfej zbog njegovih godina. U nekom momentu vas godine stignu i izgubite strahopoštovanje drugih momaka. Onda drugi teniseri misle da imaju šanse protiv tebe i sve se menja, postaje mnogo teže. To je ono protiv čega se on sada bori. Biće zanimljivo da vidimo da li će uspeti da se izvuče iz toga. Ali mislim da će imati dovoljno motiva da uzme 25. grend slem", rekao je Mekinro.

Kurir sport / Mondo

Bonus video:

00:16 Novak Đoković, Ju-Es open, Njujork