TO BI BILA KATASTROFA I KRAJ ZA ĐOKOVIĆA! Čuveni Hrvat zna šta Novak mora da uradi do kraja sezone!

Nikola Pilić čuveni hrvatski teniski stručnjak osvrnuo se na ranu eliminaciju Novaka Đokovića sa US Opena i govorio o okolnostima koje su do toga dovele.

Pilić smatra da je došlo do malog opuštanja posle osvojenog zlata na Olimpijskim igrama.

"Čujte, Novak je 20 godina u samom vrhu i to mu niko ne može osporiti. On je i dalje vrhunski teniser, samo je pitanje koliko je spreman trenutno i šta on dalje želi. Povredio je koleno na Rolan Garosu, operisao ga, igrao finale Vimbldona, to je čudo. A onda je osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Parizu. To je njegov dijamant sa najviše karata. Zato ne čudi da je sebi dao malo oduška da bude sa porodicom, puno je bio pod stresom poslednjih meseci", počeo je Pilić razgovor za "Republiku".

Glavni Đokovićev cilj prema njegovom mišljenju je da do kraja godine izbori Završni masters. Novak je trenutno deveti u ATP trci.

"Čuva snagu za velike turnire, ali mora igrati "male" da bi bio u ritmu. Ne možeš iz mirovanja odmah do šeste brzine. Trebaju mu ti turniri da bude u formi. Zato veruje da će sada da igra pametnije. Samo što u 2024. nije ostalo puno prostora za kalkulacije. On mora da odigra odlično Bersi (masters u Parizu) inače će mnogo izgubiti. Ne samo u Francuskoj, već će praktično tamo završiti sezonu ako ne izbori plasman na Završni masters. Bila bi katastrofa da ne ode u Torino. On bi već tada dočekao kraj sezone. Novak tamo brani 1.300 bodova. Zamislite da ostane i bez njih. Pitanje da li bi sa tako malo bodova mogao da se vrati opet u vrh. Mada, to je Novak, a takvi šampioni se ne otpisuju nikada".

Pilić veruje da će Đoković biti u Torinu:

"Verujem da će Novak biti u osam. Dovoljno je pametan da odigra taktički i obezbedi mesto na Završnom mastersu. Samo da ga zdravlje posluži i da se fokusira kao recimo na Olimpijskim igrama."

