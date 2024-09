ITALIJAN PONOVO BESRAMNO UDARA PO ĐOKOVIĆU! Tvrdi da je kraj Novakove dominacije i to zbog "Tajsonovog mentaliteta"

Novak Đoković definitivno je jedan od najboljih tenisera u istoriji ovog sporta, ali se često nalazi na udaru kritičara. Jedan od najvećih je Italijan Adrijano Panata koji je još jednom našao način da besramno napadne Novaka.

On je istakao kako je Đokovićevoj dominaciji došao kraj i to zbog "Tajsonovog mentaliteta" koji ima Janik Siner.

- Siner je jedini igrač koji izlazi na teren i ne čeka. Sećam se Tajsona u prvim mečevima, kada je dolazio i udarao dok protivnik ne padne na patos. Siner ima tajmentalni sklop: igra, može čak i da promaši nekoliko lopti, ali igra meč, nikada ne čeka - rekao je Panata u podkastu La Telefoneta, pa dodao:

- To je velika razlika između njega i drugih, to je ono što Alkaraz radi kada je u formi, i zapravo je jedini koji može da ga pobedi. Ne mislim da to može Đoković, možda u dva seta od tri, ali ne u tri od pet. Siner nikada ne opada, nikada ne pravi glupe greške.

Šta vi mislite, da li je stvarno došao kraj dominaciji Novaka Đokovića ili će srpski as i dalje držati lekcije Janiku Sineru i mlađim teniserima? Pišite nam u komentarima...

