NOVAK I EKIPA SPREMNI DA SRUŠE GRČKU! Viktor Troicki jasno poručio: Želimo da se vratimo na mesto koje nam pripada!

Konferencija za medije selektora Dejvis Kup reprezentacije Srbije Viktora Troickog potvrdila nam je ono što je već bilo poznato – Srbija je apsolutni favorit protiv Grčke!

“Ništa nas ne brine pred ovaj meč”, kaže Troicki, I nastavlja:

“Želimo da popravimo utisak iz Kraljeva, gorak ukus koji je ostao posle poraza od Slovačke. Nismo navikli na poraz u tom delu sezone, ali se i to dešava u sportu. Želimo da se vratimo na mesto koje nam pripada, da budemo među naboljim reprezentacijama sveta, što smo do ove godine I bili. Videli ste koliko smo bili blizu trijumfa prošle godine, ali se nije dalo. To što smo svi zajedno I ovom prilikom znači da i dalje želimo da ostvarujemo najbolje rezultate u ovom takmičenju. Sezona je duga, igrači su iscrpljeni, ali i pored svega toga žele da igraju za Srbiju, I to bih svakako pohvalio!” kaže naš selektor.

Na temu trenutne forme i motivacije članova tima, Viktor odgovara:

“Amerika nije bila uspešna za većinu naših igrača, svakako ne na nivou koji smo navikli. Kecmanović je nesrećno izgubio meč protviv Musetija, Duci je imao teškog protivnika u Medvedevu, iako se dobro držao više od 2 seta.. Hamad nije igrao sjajno u prvom meču glavnog žreba. Važno je da smo svi tu i zajedno, da su igrači motivisani za sledeći meč i osim ovoga ne mogu ništa više da tražim od njih. Da je Novak I dalje tu sa njima to puno znači. Ostvario je ovogodišnji cilj osvajanja zlatne medalje, ali je tu I posred oslabljenog protivnika. To se ceni, daje pravi primer svima. Mlađi igrači imaju takoše odličnu priliko da rade I napreduju ove nedelje, i svi zajedno mogu da iskoriste odlične uslove za rad kako bi tempirali formu za kraj sezone.”

“Svi smo bili željni da igramo u Beogradu, a ostao nam je loš utisak iz Kraljeva – gde smo svake godine do februara uobičajeno imali dobre rezultate. Super je što je hala Pionir rasprodata, što dolaze naši navijači da nas podrže. Ovde smo igrali protiv Španije, Kazahstana i mlađi sada mogu da osete ambijent Pionira. Bio sam mali kad se ovde igralo devedesetih, ali smo srećni što smo opet ovde I da pobedimo, ako Bog da”, prenosi nam Troicki.

Da li se radilo na skautingu oslabljenog grčkog tima?

“Kod Grka osim Cicipasa tu nije ni njihov broj dva Sakijalidis, a jedan levoruki igrač je tek naknadno pozvan u tim. Fokus je na nama, ko god da je protivnik. Nećemo ih podceniti, uradićemo još skautinga, ali smatram da je sve do nas I da ćemo dati svoj maksimum”, zaključuje selektor Srbije.

Kurir sport/Vuk Brajović

