"NIJE MI CILJ ZAVRŠNI MASTERS" Đoković otkrio da neće igrati u novembru: Treba mi dobar fizički i mentalni odmor

Teniska Dejvis kup reprezentacija Srbije povela je sa 2:0 u pobedama protiv Grčke u okviru Svetske grupe 1, pošto je Novak Đoković u Beogradu pobedio 770. tenisera sveta Janisa Ksilasa u dva seta, 6:0, 6:1.

Ksilas je svoj jedini gem osvojio na svoj servis, pri rezultatu od 5:0 u drugom setu za Đokovića.

Meč je trajao 38 minuta, a završio se as poenom Đokovića.

“Uvek je čast predstavljati Srbiju u Dejvis Kupu, a poslednji put sam ovde igrao pre 7 godina, Sjajna atmosfera, pune tribine, puno porodica u publici. Odigrao sam dobar meč, protivnik nije imao previše ovakvih iskustava. Odličan prvi dan, nadam se da ćemo sutra uspešno postići konačni cilj”, rekao je Novak u otvaranju konferencije za medije.

Na pitanje o tome što Cicipas nije igrao ovde I šta bi rekao u vezi njegovih problema, Novak odgovara: “Ne mislim da je Cicipas u nekom zaostatku u smislu igre, jer je on kvalitet za top 5. Osvojio je opet Monte Karlo, I sve je na tome kako da nađe ravnotežu u mentalnom smislu. Ne znam njegove probleme, ali on je igrač koji treba da osvoji Grend Slem. Šteta što ga naša publika neće videti na ovom meču.”

foto: Starsport©

“Obožavam Grčku, kao I svaki Srbin. To je viševekovna ljubav, kroz religiju, tradiciju, kulturu.. Uvek sam uživao u Grčkoj, I uvek kada sretnem Grka – to je posebna veza. Nadam se da ću provoditi više vremena u Grčkoj, divnoj zemlji – a možda to baš bude za Dejvis Kup”, najavljuje Đoković ovu mogućnost.

Troicki se ponovo osvrnuo na važnost uloge Novaka u našoj reprezetaciji: “Vidi se koliko Novaku znači da igra pred punom halom. Sve je postigao u karijeri ali je I protiv oslabljenog protivnika došao da bude sa timom. Daje svoj maksimum, pobeđuje. Zahvaljujem mu se na svemu što je učinio za naš sport, nadam se da sa njim možemo da dostignemo taj san koji toliko dugo imamo – da ponovo osvojimo Salataru. Kad smo svi na okupu, motivisani, kad nas nosi dobra energija - mislim da možemo da pobedimo bilo koga. Hajde da ovde završimo posao pre svega, ali ovo je sjajna ekipa i mislim da ćemo se izboriti za priliku da se takmičimo za Dejvis Kup trofej u narednoj sezoni”, prenosi nam on.

foto: Starsport©

“Rekao sam mali million puta koliko mi znači da igram za reprezentaciju. To se delima najbolje pokazuje, prvo dolaskom na meč – a zatim I zalaganjem. Drago mi je da smo zajedno, u najjačem sastavu, iako nastupamo u baražu. Nije prijatno pratiti ostale reprezetnacije iz ove pozicije, znajući da smo jači od mnogih. Nadamo se dobrom žrebu I pobedi kako bismo ušli u grupnu fazu. Posle promene formata retko igramo u Srbiji I ovakvoj sjajnoj atmosferi, ali se nadam da ćemo uvek imati najviše motive kada budemo nastupali za reprezentaciju. Sve dok god budem profesionalno igrao tenis, nastupi za reprezentaciju će uveki biti moj prioritet. Ne mogu da govorim unapred, ali Viktor zna da ću se ja uvek odazvati na njegov poziv ako je to iole moguće. “ kaže Novak.

“Preuzimam odgovornost što nismo osvojili trofej prošle godine, imao sam 3 meč lopte protiv Sinera… Videli ste svi šta se tu desilo, I da se na to više ne vraćamo. Ako želimo da budemo konkurentni, moraćemo malo da poradimo na dublu, jer u ovom formatu – ako izgubimo singl – onda dubl odlučuje. Moraćemo mi singlaši da češće igramo dubl ili da pronađemo nekog ko će se baviti time. Bili smo blizuu, imali sjajne rezuulltate, jedna smo od najkonsistentnijih reprezntacija u poslednjih 15 godina. Igranje za reprezentaicju se nije nikada dovodilo u pitanje, a tu su sada Maksimović koji je trenirao sa nama, srebrni juniori sa evropskog prvenstva – I mi veterani ćemo se truditi da im prenesemo posvećenost reprezentaciji, grbu I nacionalnim bojama”, iskren je Đoković.

foto: Starsport©

U vezi planova za ostatak sezone I pristup selektiranju nastupa do kraja karijere, Novak je imao nekoliko veoma važnih informacija da podeli sa nama. “U poslednijh par godina sam malo selektivniji kada su u pitanju takmičenja na kojima želim da učestvujem. Da bih produžio karijeru ja moram da budem srećan, jer je profesionalni život pun žrtava. Igra za reprezentaciju me I dalje pokreće, a kad su tu ovi sjajni momci u reprezentaciji I Viktor sa kojim sam odrastao – tokom ovakvih dana i dalje imam leptiriće u stomaku, što je sjajan osećaj. Uvek ću nastojati da doprinesem reprezentaciji, a kada bude bilo vreme da se mesto ustupi nekom drugom – što je I prirodno, to ću svakako učiniti”.

A da li Viktor možda žali što nije mogao da igra u Pioniru večeras? “ Ja sam svoje odigrao I ne žalim za tim. Tu su sada mlađi kojima treba dati priliku da osete ovo, nešto najvrednije u sezoni i teniskoj karijeri. Nemamo prilike da često budemo zajedno, da bodrimo jedni druge. Dejvis Kup nedelja je specifična, I zaista želimo da prenesemo taj duh na mlađe. Svi u našem timu su neverovatni profesionalci, to su sjajni ljudi koji daju ogroman doprinos I svi uživamo što smo u Pioniru. Ne nedostaje mi teren, ali nije lakše biti selektor pore terena, iako je danas bio redak dan u kome nije bilo stresa”, kaže on.

“Neću ipak igrati u Beogradu u novembru, ta odluka se neće promeniti” – potvđuje Novak.

“Ovo nije baš odmor. Posle igram egzibiciju u Bugarskoj, a za koji dan zatim igram Šangaj. Uobičajeno sam barem 6 meseci unapred imao jasnu sliku gde ću igrati, sada je nemam. Treba mi dobar fizički I mentalni odmor da odlučim kako, koliko I gde želim da igram dalje, “ prenosi nam Novak.

foto: Starsport©

“Ljudi su možda očekivali da ću igrati duži meč, a nismo ništa znali o protivniku osim što ga je Viktor gledao malo na treningu- pa smo se upoznavali na terenu. Izvršio sam sve tehničke I taktičke zamisli, a pred kraj je bilo u publici pola onih koji su želeli da mu prepustim taj gem. On ga je osvojio asom, a na kraju je najvažnije sportsko ponašanje I poštovanje. Sutrašnji dubl će biti prilika da se isproba nešto novo, gde je neuigranost u dublu bila problem nama do sada. Drugačiji je pristup dublu I potrebno je uigravati se više, pa ćemo probati…”

Upitan da li će nastojati da u ostatku sezone nadoknadi propušteno I očekivano se plasira na završni Masters u Torinu, Novak odgovara: “ Ne jurim renking I završni turnir, ne znam da li ću ih igrati u budućnosti. Što se mene tiče, sa tim turnirima sam završio u karijeri. Najviše mi je važno da igram za reprezentaciju I Grend Slemove – veoma važnu izjavu dao je Novak u pogledu planova za naredne turnire I da li mu je imperativ da se kvalifikuje za završni Masters.

Filipa Krajinović se ispraća sutra u penziju, pa je selektor Troicki pozvao publiku da dođe ranije. “Ispraćamo najmlađeg penzionera u Srbiji u penziju” – dodao je Novak, za kraj ove duge I veoma sadržajne konferencije za medije posle osiguranog vođstva od 2:0 protiv grčkog Dejvis Kup tima.

(Vuk Brajović)