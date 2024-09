ĐOKOVIĆ UPALIO ALARM: Upozoravajuće reči Novaka o budućnosti srpskog tenisa - pomenuo i svoj centar!

Teniseri Srbije savladali su Grčku sa 3:1 u meču za opstanak u Svetskoj grupi Dejvis kupa.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je posle pobede Srbije nad Grčkom i održao konferenciju za novinare zajedno sa ostalim igračima i selektorom.

Tu su iznete i neke ozbiljne reči, pre svega na račun katastrofalne situacije u Teniskom savezu Srbije i nepostojanju sistema, da nam je klupski tenis mrtav, kao i činjenici da sve funkcioniše po principu da se preživi narednih šest meseci u zavisnisto od uspeha reprezentacije.

Dotakao se Novak i da je svojevremeno njegov teniski centar na Dorćolu jedno vreme funkcionisao kao nezvanični nacionalni teniski centar, gde su svi najveći talenti našeg tenisa mogli da treniraju i rade tokom čitave godine, a da toga danas nema, nakon što je vratio teniski kompleks u vlasništvo grada Beograda.

"Ja sam imao taj centar na Dorćolu, koji je nekoliko godina nezvanično bio nacionalni centar jer su dolazili mladi teniseri, to više nije prisutno tamo. Puno ima privatnika, akademija, ali na nacionalnom nivou ne postoji nikakva organizacija. Imate mnogo obziljnije organizacije u svetu, ne treba izmišljati toplu vodu, prepišete šta treba i to je to", jaka je poruka Đokovića.

Kurir sport