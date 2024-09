Kako piše španska "Marka", to se može videti i na osnovu neočekivanog obrta pred početak turnira koji je i te kako pogodio navijače. Federer je "prodao" ovogodišnji Lejver kupu u Berlin, a potom je odlučio da značajno podigne cene ulaznica. Španski mediji zaključuju na osnovu toga da je turnir sve neprofitabilniji, pa prilažu i podatke da je izgubio veliki novac još lane i da je zato odlučio da zaradi na navijačima.

Tako su najjeftinije ulaznice za ovogodišnji Lejver kup sada 300 evra, a idu čak i do 4.420, naravno za one koji hoće da imaju najluksuznija mesta na tribinama. Međutim, nije to uobičajeno ni za grend slemove, gde su najskuplje karte oko 1.500 evra. A ne radi se ipak o egzibicionom turniru, nego o jednom od četiri najveća teniska događaja.