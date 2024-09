“Bežao sam od Viktora Troickog , nisam hteo da se družim sa njim. Bio sam razmažen tada, a sada mi je jedan od najboljih prijatelja". Ovako je Filip Krajinović , koga Novak Đoković zove "Fikus", u svom govoru opisao odnos sa sadašnjim selektorom Dejvis kup reprezentacije u momenat koji pamti od pre 15 godina. To su bile njegove reči tokom govora u punoj dvorani “Pionir” kada se i zvanično oprostio od tenisa u 33. godini.

Šta se tačno tada dogodilo i zašto je Filip bežao? Bilo je to upravo jedno od pitanja za Viktora na konferenciji za medije posle pobede Srbije protiv Grčke. Sve to dogodilo se 2009. godine kada je Srbija u Španiji izgubila, a Krajinović je dobio lekciju koju očigledno nikada nije zaboravio.

“Došao je kao mlad i neiskusan. Imao je jedno 16-17 godina, bilo je to u Benidormu u Španiji. Došao je sav pun sebe iz Amerike, iz IMG akademije. Tako da sam morao malo da ga prevaspitam. Naučio je dobro par lekcija. Stvarno nije hteo da me vidi, zamrzeo me. Ali, polako, vremenom se opustio i zaista smo sada bliski prijatelji. Nisam ja ništa loše uradio, prošao je tu malu dresuru”, nasmejao se Troicki.