Tako je na US Openu predstavio revolucionarnu rukavicu koja je privukla mnogo pažnje navijača, pošto nikada pre toga nismo videli da je koristili neko od tenisera. Kada se uzmu u obzir vrućine koje vladaju u Njujorku, zapravo i nije iznenađenje što je Nole tražio rešenje kako da brže "ohladi" dlanove u pauzi između poena i našao je simpatično rešenje.

"Đokovićeva telesna temperatura je postajala sve veća, što dovodi to toga da snaga mišića i njihova izdržljivost na terenu opada. Veliko otkriće u nauci tvrdi da se izdržljivost mišića može povećati za 144 odsto, ukoliko ohladite šake tokom treninga ili bilo koje sportske aktivnosti. Zove se Palmar Cooling i legalna je, a Novak je upravo to koristio tokom US Opena. Rukavica se hladi iznutra i vraća telesnu temperaturu na optimalni nivo. Ne treba vam posebna sprava za ovo, jednostavno samo držite ruke ispod hladne vode, oko tridesetak sekundi, nekoliko puta pre treninga i imaćete slične efekte kao i Đoković", objasnio je analitičar koji je tako otkrio Novakovu "tajnu".