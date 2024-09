foto: Profimedia

Kada je imala samo pet godina Mirjana je izgubila u finalu turnira od devojčice koja je bila deset godina starija od nje i otac to nije najbolje prihvatio.

"Udario me je u nos, krvarila sam po celoj kući. Nisam znala šta se događa, bila sam u šoku. To se često ponavljalo kasnije. Ponekad me je glava toliko bolela da nisam mogla da se očešljam kosu sedam dana" izjavila je jednom prilikom Mirjana.