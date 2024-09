"Snimali su me sve vreme, gde sam putovao, šta sam radio. Sad ja čitam knjigu, gledam film, oni me snimaju, idem do wc - oni me snimaju. Meni je porodica bila u Španiji i trebalo je da idem u Španiju, međutim, promenili su mi da idem u Srbiju. Rečeno mi je da mi Španci spremaju neprijatno iznenađenje. Sad ja moram da idem u Srbiju gde ću biti, nadam se, siguran. I bio sam, hvala Bogu. Stvarno su svi izašli u susret i bili su prijateljski nastrojeni i podržali su me. U tom Dubaiju ja čekam četiri sata na let i pričam sa direktorom aerodroma i on mi kaže da se ne brinem, da su uz mene, a na televiziji ide BBC ili CNN gde svakih 20 minuta, bukvalno, oni vrte gde sam ja udarna vest. Bio sam glavni razbojnik u tom trenutku", kazao je Novak Đoković.