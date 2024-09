Drugi pak sebe uveravaju da je to banica bez glutena (svaka čast Dimitrovu ako ju je pronašao u Sofiji), a podsećamo da je od 2011. Nole na pomenutoj dijeti, od kada je primetio da mu gluten smeta. Upravo tada krenuli su i njegovi neverovatni teniski rezultati:

"Nisam na specijalnoj ishrani zbog tenisa i da bih pobeđivao mečeve, već zato što je to dobro za moje telo. Ta dijeta je odraz mog načina života. Neću odustati od nje zato što mi više nije prioritet da pobeđujem, osvajam titule i budem najbolji na svetu", poručio je Nole u jednom intervjuu.

Kako se hrani Novak Đoković?

"Zapitajte se: Kako se osećam kad pojedem nešto nezdravo? Ne odmah, dok još u ustima osećate ukus šećera/soli/masnoće, već posle toga. Kad jedete lošu hranu, telo to zna. Šalje vam jasan i glasan signal: 'Ova hrana je loša i platićeš zbog toga!”' A koji su to signali? Osećate se letargično ili 'bljak', ili vas muči loša probava. Glava vam možda nije najbistrija ili vas boli", započeo je Novak u jednom od poglavlja u svojoj knjizi.

Doručak

"Čim ustanem iz kreveta, najpre popijem veliku čašu vode sobne temperature. Kao što sam već kazao, izbegavam vodu s ledom, i to s razlogom. Kad popijete hladnu vodu, telo mora da pošalje više krvi u organe za varenje da bi se ta voda ugrejala do temperature od 37 °C. Taj proces ima i svojih dobrih strana - zagrevanjem hladne vode troši se i koja kalorija više - ali isto tako usporava varenje i ne šalje dovoljno krvi tamo gde mi je potrebna: u mišiće. I zato ujutru, i u toku celog dana, pijem isključivo mlaku vodu. Posle malo istezanja i blagih gimnastičkih vežbi, spreman sam za doručak. Najčešče doručkujem 'super pahuljice'. Činiju napunim sledećom mešavinom", otkriva Nole i navodi koje su to namirnice u pitanju: