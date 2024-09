Jasno je da je indisponiranost i postojeća netrpeljivost nekih članova tima Evrope velika kočnica za družinu na klupi previše spokojnog selektora Bjerna Borga – ma koliko to Medvedev (instruirano) pokušao da odgna tokom svog dela pres-konferencije. Bilo je jasno vidljivo da kad neko od te zavađene trojice Cicipas/Zverev/Medvedev dođe na klupu u pauzi između gemova, da druga dvojica najčešće nisu pored njih, ili tek reda radi stoje iza glavnih „suflera“ – Dimitrova i Ruda. Grigor se – kao najstariji – valjda iz osnovne pristojnosti i po balkanskom temperamentu – nominalno prihvatio uloge glavnog motivatora tima Evrope, kad to već po temperamentu i držanju nisu selektori Borg i Enkvist, kao ni suigrači Rud i Štruf. Karlitos je okej i u ulozi donosioca poena i kao blagi pomoćnik Griši, ali i on ima svoje razloge zbog kojih mu spomenuta trojka ne leži (npr. kada ga je Cicipas gađao na mreži u Madridu, kukao sudijama što je bio glasan pri udarcima u Njujorku) pa se evidentno previše „ne pali da bude čirlider“ spomenutima. U tom smislu, teško će ovakvi Evropljani danas da odlučno sabiju redove kako bi osvojili 9 bodova i prvi stigli do pobedničkog salda od 13. Nadajmo se da će novi dolazeći selektor Janik Noa za naredno izdanje turnira – na gostujućem terenu u San Francisku – uz sebe imati motivisani, harmonizovani tim i prave predvodnike u takmičarskom timskom duhu.