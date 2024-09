Čudesan je bio Karlitos u glavnom gradu – ali ne i teniskoj prestonici Nemačke – i to pre svega tada kada se možda najmanje i očekivalo da će njegova teniska moć načiniti razliku, u prvom meču dana koji je započeo sa ogromnom predlošću od 8:4 za tim Sveta. Pobeda kroz taj-brejk drugog seta u paru sa Rudom protiv već „ovejanih“ majstora Šeltona i Tijafoa označila je najbolji mogući početak za Evropljane i dizanje timskog duha za povratak neizvesnosti u takmičenje. Sa već komfornim zaostatkom od samo 8:7 činilo se da se 12 mesta bolje plasirani i odmorni Medvedev imati značajno olakšan posao u singlu protiv Šeltona, ali je Rus na razočarenje njegovih suigrača potvrdio da česta talasanja u njegovoj formi u poslednje vreme nisu slučajnost, pa je posle osvojenog prvog seta potonuo i dozvolio umornom Amerikancu da se sabere i nadigra ga za velikih 11:7 u ukupnom skoru. Drama dostiže vrhunac gubitkom prvog seta domaćina Zvereva u narednom meču singla protiv Tijafoa, kome sve polazi za reketom do čudesnog preokreta u ritmu meča sredinom drugog seta – kada umesto da svoj tim komforno odvede do titule, Amerikanac vraća Zvereva u igru serijom ishitrenih grešaka i omogućava mu da (na krilima podrške domaće publike) dobije drugi i čak veoma ubedljivo (10-5) u odlučujućem super-taj brejku ponovo dovede tim Evrope na samo 1 bod zaostatka i izjednačenu poziciju pred odlučujući meč singla Alkaraz – Fric.