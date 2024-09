On je "tagovao" Novakovu PTPA organizaciju i dodao:

"Ne smatram da teniseri treba da zarađuju milione ali njih pljačkaju na sve strane. Prvih 50 bi trebalo više da zarađuju, isto važi i za prvih 100, 150, 200. Novca ima i zaista bismo voleli da videmo prave promene. Bez sindikata, igrači nemaju nikakva prava. Samo ćuti i igraj. Sada se manje bodova dobija na čelindžerima, a više na ATP turnirima. To je urađeno bez bilo kakve informacije igračima. Samo smo dobili imejl i j….. se", kaže Sel i dodaje:

"Mislim da su i igrači iz prvih 100, ali ne 25, manje plaćeni nego što zaslužuju. Pedeseti na svetu bi trebalo da dobija dva-tri miliona dolara godišnje. Onima sa vrha ne treba više, ali onima iz sredine treba. Volim da igram i treniram, ali ovakvu karijeru ne bih preporučio svojoj deci. Ja sam za to da igračima treba pomoći kako bi tenis kao proizvod napredovao", zaključio je Brazilac.

"Pre nekoliko dana razmišljao sam o tome kako se čini da su ljudi zaboravili koliko je Rodžer Federer bio neverovatan. Zaista se nadam da će sve te počasti podsetiti sve na njegovu veličinu. On nije inspirisao samo moju generaciju, već sve generacije. Nije samo to šta je postigao u svojoj karijeri, već i kako je to radio. Niko ne može da igra tenis kao RF—NIKO (definitivno sam pokušavao, a sigurno si i ti). Moja teniska karijera i MTHQ ne bi postojali bez njega. Volim te, Rodžere", napisao je Brazilac na Instagramu.