“Razočaran sam saznanjem da je WADA odlučila da uloži žalbu na rezultat mog saslušanja u ITIA (Međunarodnoj agenciji za integritet u tenisu) nakon što me je nezavisna arbitraža oslobodila krivice i proglasila me nevinim. Tokom proteklih nekoliko meseci i tokom ovog procesa postojala su tri odvojena saslušanja – i u svakom od tih slučaja potvrđena je moja nevinost. Nekoliko meseci saslušanja i istrage kulminirali su u tome što je troje viših sudija dodatno istražilo svaki detalj kroz formalno saslušanje. Oni su doneli detaljnu presudu u kojoj su objasnili zašto su utvrdili da nisam kriv, uz to što su pruženi jasni dokazi i što je potvrđena moja saradnja tokom celog perioda.”