"Svaki njegov odlazak na te male turnire do 12, 14, 16 godina po Evropi i svetu su bili veliki problem, jer je on morao zajedno sa svojim pratiocima i svojim ocem da traži vizu u raznim zemljama da bi odlazio tamo. Nije bilo lako biti Srbin u tom zapadnom svetu koji nas je u stvari i bombardovao i uradio to što je uradio, a mi za vreme bombardovanja nismo otišli iz naše zemlje. Mi smo dva i po meseca sa decom, sa Novakom koji je 99. godine imao 12 godina, Markom koji je imao osam i Đorđem koji je imao četiri godine, ostali u svojoj zemlji i gradu i skrivali se po bunkerima. Jedno vreme, a onda se više nismo ni skrivali nego su oni trenirali na teniskom klubu Partizan. Sve vreme dok su avioni leteli iznad grada i bombardovali. To je bilo stvarno jedno užasno vreme i u tom užasnom vremenu on je sastavao i čini mi se da ga je sva ta situacija koja se dešavala sa svim tim odvratnim stvarima i očvrsnula i pokazala mu da on jednostavno mora da se bori mnogo više od ostalih da bi postao to što je i postao", smatra Srđan.