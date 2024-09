- Pre svega, to nije situacija u kojoj bih želeo da budem, veoma je delikatna i teška, a takođe je i drugačija. Ponavljam sebi da nisam uradio ništa loše, i to me već stavlja u povoljan položaj. Naravno, bilo je besanih noći tokom ovog perioda i sada opet neće biti lako. Razočaran sam što sam ponovo u ovoj situaciji, ali samo pokušavam da ostanem nekako fokusiran na svoj posao i da učinim sve što mogu da budem spreman za svaki meč koji igram. Ali da, to je težak trenutak za mene, ali i za moj tim - rekao je Siner na konferenciji za medije!