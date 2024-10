"Teren je i dalje prilično brz. Baš smo juče pričali kako je jedno vreme tendencija bila da se igrališta usporavaju a sada je ponovo da se ubrzavaju. Ju-Es open je bio mnogo brži nego prethodnih godina. To mi je i razumljivo jer je tamo mnogo mečeva, igraju se u pet setova i ponekad to iskomplikuje dnevni program koji se mnogo oduži. Meni to ne smeta, mada više volim kada se to radi postepeno nego naglo kao u Njujorku".