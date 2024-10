„Jug Srbije, tamo gde moje srce kuca najjače mi je otvorio vrata svetske elite. Četiri titule u Kuršumlijskoj Banji, od toga tri singl koje su ujedno i najveće koje sam osvojila do sada, preporodili su me u sezoni 2024. Nakon teškog perioda u kome su me mučile povrede, a to je dovelo i do gubitka samopouzdanja, odsustvovanja sa terena, preispitivanja i novog traženja sebe na terenu, sve se promenilo u maju 2024. kada sam došla nadomak mog rodnog mesta i osvojila turnir nagradnog fonda 35.000 dolara. Znala sam u tom trenutku da je to prekretnica i da kreću bolja vremena, da će sve doći na svoje i da je na meni samo da nastavim da puno radim na terenu. Usledila je dupla kruna (singl i dubl) 27. avgusta na istom mestu, ali na takmičenju nagradnog fonda 75.000 dolara. Krug sam zatvorila osvajanjem novog singl trofeja na terenu „Viktor Troicki“ i ostvarila jedan od glavnih ciljeva u ovoj godini, došla do ranga koji će mi omogućiti da lakše ulazim u WTA takmičenja“ – objašnjava Radivojevićeva.