- U istoj situaciji kao i Janik Siner našao se i ijedan grač dubla (Marko Bortoloti op.a.) .Uložio je žalbu, nije suspendovan i oslobođen je. Proizvod koji sadrži Klostebol, zabranjenu supstancu, je proizvod koji bez recepta možete da kupite u Italiji. Dakle, njegov tim zna o čemu se radi. Grešniku je trebalo dati do znanja da postoji takav proizvod u okolini i ako ga je koristio, fizioterapeut je trebalo da opere ruke i stavi rukavice. I po mom mišljenju, igraču kao što je Novak ovo se nikada ne bi desilo jer bi on bio obavešten. Došlo je do nemara od strane Sinerovog tima. Interna komunikacija unutar njegove ekipe bila je veoma loša. Nedostajalo je pažnje jer su drugi igrači bili pozitivni na ovaj proizvod i on se danas našao u ovoj situaciji. Moguće je da je nevin, ali suspendovan zbog nemara.