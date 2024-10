Njena teniska karijera bila je u usponu tokom devedesetih kada je bila najbolja juniorka sveta, a 1998. godine osvojila je i US Open za devojčice. Uz to, počela je da "krči put" ka uspesima u seniorskom tenisu pobeđujući i najbolju igračicu sveta Martinu Hingis na Vimbldonu, zbog čega su joj svi predviđali da će biti nova teniska zvezda.

Stigla je do polufinala Vimbldona sa samo 17 godina, bila je četvrta na svetu sa svega 19, ali nažalost nije mogla da održi takav kontinuitet. Najveći razlog za to je veliki pritisak njenog oca Damira koji ju je uz to fizički i psihički zlostavljao. Godinama se zato borila sa depresijom i zato je odlučila da govori o tako bolnoj temi pred svima, kako bi ukazala i roditeljima kako ne treba da se nose sa karijerama svoje talentovane dece. Kako kaže, nema dela kože koji nije bio u masnicama kad je ljut...

"Otac mi je često govorio „nemoj ništa da pričaš, ćuti ili ću te ubiti“. Ja do svoje 33 godine nisam znala da se nasmejem. Ljudi često žele da budete savršeni, posebno u sportu, a to je nemoguće. Život nije savršen. Bila sam ranjiva i mislila sam da je to moja slabost. Sada sam svesna da je to moja snaga", pričala je Jelena Dokić u jednom intervjuu.