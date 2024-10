"Može li da igra dobro na grend slemovima bez igranja toliko velikih turnira? Može li do grend slema, ako ode recimo u Šangaj bez osećaja da je to važno? U nekom trenutku, kada počne da gubi od tih momaka koji nisu prvi, drugi ili treći na svetu - nego od onih što su 10. ili 20. na ATP listi - njegovo samopouzdanje će biti poljuljano, a njihovo samopouzdanje će da raste", ocenio je Mats Vilander da će to "biti kraj" za Noleta i da posle toga neće moći da dominira tenisom kao što je to činio do sada.