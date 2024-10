- Bio je to prvi meč protiv Aleksa, gledao sam ga i nikada nisam igrao sa njim. Nisam ni ja igrao dugo i trebalo mi je malo da skinem rđu sa sebe, a on je bio agresivan i sjajno servirao. Za visokog igrača se dobro kreće, ne plaši se toga i zbog njegove igre je bilo gusto jer smo u oba seta imali napetu igru. Setimo se kada je bio onaj nec u drugom setu lako je moglo da bude 5:1, pa mi je drago što sam pobedio - rekao je Đoković po završetku meča.

- To je nešto iz prošlosti. Pisao sam neke njihove simbole koje dugo znam, moji fanovi u Kini su mi odavno to rekli još 2007. u Šangaju pa sam naučio. Moram da poboljšam kineski, dugo nisam bio tu - dodao je srpski teniser.

- Bio je veoma tesan i neizvestan meč. On je igrao na visokom nivou, od 4:1 za njega u prvom setu, počeo sam da osećam loptu bolje na reketu i bolje sam servirao kada je trebalo. Igrao sam odlično taj-brejk pa sam imao 15:40 njegov bekhend udara nec i malo je bilo sreće pa sam izgubio brejk svog servisa i to je komplikovalo ceo meč. Pa je on dobio krila posle toga nakon što je počeo da se predaje. Svaka mu čast na borbi, prvi put sam igrao protiv njega pa iako sam znao šta očekujem posle analize i gledanja na turu, a na terenu je drugačije i trebalo mi je malo vremena da uhvatim ritam. Za nas tenisere je to prilično vremena. Radujem se sledećem meču - rekao je Đoković.