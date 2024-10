"Očekivanja su uvek tu. Bilo koji turnir koji igram, bilo koji meč, ljudi uvek očekuju da pobeđujem. Navikao sam na to. I sam imam očekivanja. Protiv bilo koga, bilo gde, želim da pobedim, to je mentalitet koji me prati od početka karijere. Ni ovde nije drugačije", rekao je Đoković .

"Pomenuli ste činjenicu da me ovde nije bilo pet godina. To mi daje dodatnu motivaciju, naročito zbog ljubavi i podrške koju sam dobio svih ovih dana u Šangaju. To je zaista izuzetno. Zahvalan sam svim navijačima koji me čekaju ispred hotela, kao i kraj terena", poručio je Novak.